Тюменский филармонический оркестр выступил перед московскими слушателями

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Тюменский филармонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств России Евгения Шестакова успешно выступил в Москве. Концерт прошел вчера в одном из лучших залов России — концертном зале имени Чайковского. Публика очень тепло встретила тюменских музыкантов и долго не отпускала со сцены бурными овациями. Зал на 1800 мест был полон, слушатели аплодировали стоя, рассказали в пресс-службе Тюменского концертно-театрального агентства.

Выступление оркестра вошло в абонемент Московской филармонии "Шедевры русской симфонической музыки". В программе прозвучали произведения Мусоргского "Рассвет на Москва-реке" – вступление к опере "Хованщина", Рахманинова — Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, Римского-Корсакова — "Шехеразада" – симфоническая сюита. С оркестром выступил солист Александр Гиндин (фортепьяно).

За день до концерта в Москве Тюменский филармонический оркестр выступил в Санкт-Петербурге в Мариинском театре. Слушатели культурной столицы также очень тепло встретили тюменский коллектив. Впереди еще выступления в Казани, Воткинске, Перми и Ижевске.