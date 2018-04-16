Кроссфит для культуры состоится в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова

Первый профессиональный форум специалистов сферы культуры и искусства пройдет в Тюмени на базе Музейного комплекса имени Ивана Словцова 20 апреля в 9:00.

Работа форума пройдет в четырех направлениях,среди них секции "Культурно-досуговые учреждения", "Библиотека", "Учреждения дополнительного образования" и "Театр". В программе форума - мастер-классы, семинары-практикумы, лекции от ведущих специалистов сферы культуры и искусства и многое другое.

В рамках работы секции "Культурно-досуговые учреждения" пройдет дискуссия на тему "Работа с целевой аудиторией учреждения культуры" и мастер-класс "Партнерство и спонсорство событий в современных условиях" от директора компании SponsorConsalting, члена Европейской спонсорской ассоциации Евгении Мальцевой.

В секции "Библиотека" состоятся дискуссии-обзоры на темы "Библиотека и НКО: движение навстречу" и "Третий сектор: взаимодействие+развитие = успех", а также библиотеки и НКО проведут совместную работу над проектами.

Программа секции "Учреждения дополнительного образования" пройдет на тему "Дополнительное образование – Опыт. Проблемы. Перспективы". Дополнит работу секции семинар-практикум под названием "Стрессоустойчивость" от кандидата психологических наук, доцента института психологии и педагогики ТюмГУ Ольги Мальцевой.

Кроме того, в данной секции будет работать диалоговая площадка на тему "Дополнительное образование в современном контексте: векторы развития", экспертами в этой области выступят директор МАУ ДО ДШИ им. В.В. Знаменского Марианна Алехина, директор регионального учебно-методического центра развития системы дополнительного образования детей Ольга Чувашова и заместитель директора МАУ ДО ДШИ "Гармония" Светлана Чехова.

Секция "Театр" будет работать в формате лекций, которые проведут начальник отдела маркетинга Челябинского молодежного театра Никита Плеханов итеатровед, театральный критик Александрина Шаклеева из города Омск. Они расскажут слушателям о поиске новых форм взаимодействия театра и зрителя и инновационных способах коммуникации со зрителями.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Тюмени "Центр культуры и творчества "Тюмень" создано 24 июля 2006 года. В структуре ЦКиТ "Тюмень" объединились три муниципальных учреждения культуры: Дом культуры и творчества "Торфяник", Дом культуры "Орфей" и Дом культуры "Водник". Директор учреждения - Сергей Трифонов.