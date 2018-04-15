Шарохинский фестиваль народного творчества пройдет в Голышманово

Четвертый Шарохинский фестиваль народного творчества пройдет в Голышманово с 29 июня по 1 июля. Впервые участников и гостей в этом году будет принимать две площади – Большая и Малая.

Как сообщили организаторы мероприятия, в рамках фестиваля будет работать интерактивная площадка "Сибирское поселение", которая познакомит гостей с бытом крестьян, убранством народного костюма, домашней утварью и украшениями жилищ сибирской деревни.

Отроется фестиваль на Большой площади, здесь выступят творческие коллективы и самодеятельные артисты из восьми районов юга Тюменской области. Будут проведены конкурсы среди танцоров, вокалистов, частушечников и гармонистов.

На Малой площади заработают площадки "Молодецкие забавы", "Стеношные бои", сельский квест "Семейные игры". Гости фестиваля смогут поучаствовать в играх, игрищах, силовых состязаниях. Здесь же организаторы выберут обладательницу самой пышной косы и владельцев самых колоритных народных костюмов, подведут итоги конкурса Чучел, пишет ИА "Тюменская линия".

"Любой желающий сможет стать активным участником фестиваля. Например, на церемонии открытия будет проводиться обряд чествования своего рода. В этот момент можно мысленно пожелать здоровья и благополучия своим близким. Ярким событием станет большой хоровод у ночного костра", - поделилась заместитель главы Голышмановского района Татьяна Заичкина.

В прошлом году в фестивале принимали участие коллективы и мастера из Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска, Бердюжья. Аромашево. Большой интерес к нему проявляют представители Кургана, Омска, Екатеринбурга. Фестиваль назван именем уроженца Голышмановского района, солиста Омского государственного русского народного хора Леонида Ивановича Шарохи.