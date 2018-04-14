В Ишиме захоронят останки красноармейского бойца

Впервые в истории города в Ишиме 16 апреля состоится захоронение останков бойца красной Армии, обнаруженных на местах боев. Удалось установить личные данные солдата Пантелеймона Бугаева, пишет "Тюменская линия".

"Это будет первое воинское захоронение в Ишиме нашего земляка, погибшего на полях Великой Отечественной войны", - сообщил корреспонденту "Тюменской линии" научный сотрудник Ишимского музейного комплекса Константин Иванов.

Пантелеймон Бугаев родился в 1912 году в д. Второпесьяново. После окончания Ишимского педагогического училища был направлен на Урал, работал директором школы в селе Гари Свердловской области. Женился на местной девушке, Евдокии Михайловне. У них в 1939 году родился сын Юрий, в 1940-м – дочь Галина. Когда началась война, Пантелеймон Бугаев был призван в армию Серовским военкоматом Свердловской области.

Он погиб в марте 1943 года во время наступательной операции под Старой Руссой. Семье сообщили, что боец Пантелеймон Бугаев пал смертью храбрых в Ленинградской области, в Старорусском районе, в двух километрах восточнее д. Нагаткино.

Осенью 2016 года, после обращения местных жителей поисковый отряд "Высота" обнаружил останки бойца и при них смертный медальон. Бумажный вкладыш не читался. Для анализа он был отправлен в Белоруссию, где его смогли прочесть только в специальном приборе – видеоспектральном.

Похороны бойца Великой Отечественной, вернувшегося на родную землю, спустя более 70 лет - событие особо значимо для родных защитника Родины, участников поисковых отрядов, работающих на местах боевых действий.

Церемония в Ишиме оставит и значимый след в патриотическом воспитании юного поколения.