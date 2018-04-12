Актуальные вопросы детской нейрохирургии обсудили в Тюмени

Международный образовательный курс "Актуальные вопросы детской нейрохирургии. Современные методы лечения спинальных дизрафизмов, мальформации Арнольда — Киари и ДЦП" прошел на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 5–6 апреля.

В профессорско-преподавательский состав конференции вошли приглашенные эксперты из США, Канады и России. Так, представитель Университета Британской Колумбии, профессор Пол Стайнбок (Канада) прочитал лекцию на тему "Виды спинальных дизрафизмов — эмбриологический и клинический подход", а также провел вместе с коллегами практическое занятие по задней селективной ризотомии.

"Я впервые нахожусь в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени. Поражен тем, что я увидел здесь. Особенно впечатлила лаборатория, такой я не видел больше нигде в мире. Сам центр очень хорошо оборудован. Вы можете гордиться своими техническими достижениями, потому что по оснащению тюменский центр даже лучше многих клиник Северной Америки", — сказал Пол Стайнбок.

Размышляя о различиях российской и североамериканской нейрохирургии, он отметил, что тюменские врачи применяют уникальные инновационные техники, которыми не владеет больше никто в мире. Кроме того, в ФЦН Тюмени выполняют огромное количество операций, из-за чего нейрохирурги очень загружены, а времени на исследовательскую работу остается не так уж много.

К примеру, в больнице, которую представляет канадский профессор, проводится всего около 300 операций в год, работают три нейрохирурга. В ФЦН Тюмени заняты около 15 нейрохирургов, за год они проводят примерно 4 тысячи операций, из них 800 проводит лично главный врач, профессор Альберт Суфианов.

Директор педиатрического центра нейронаук детской больницы Арнольда Палмера (США), профессор Самер Эльбабаа вместе с Альбертом Суфиановым выступил руководителем курса, прочитал лекции по фетальной и пренатальной хирургии миеломенингоцеле и принимал участие в практических занятиях.

"У меня прекрасное впечатление от первого визита в ФЦН Тюмени. Великолепное оборудование, замечательные специалисты. Настолько теплый прием, что даже холода почти не чувствуются. Уровень центра превосходит многие американские клиники. Здесь очень высокое качество нейрохирургии, но помимо этого центр является еще и хорошей образовательной базой для обучения будущего поколения нейрохирургов не только из России, но и зарубежья. В течение двух дней была возможность поработать в операционной, увидеть, как все работает изнутри. Походил по больнице, пообщался с семьями. Видно, что исход операций хороший, пациенты довольны", — рассказал Самер Эльбабаа.

Также своими знаниями с участниками поделились ведущий научный сотрудник НИМЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко Юрий Кушель (Москва), руководитель научной клинико- экспериментальной лаборатории патологии осевого скелета и нейрохирургии РНЦ "ВТО" им. акад. Г.А. Илизарова Сергей Рябых (Курган), врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики ФЦН Вадим Мочалов, заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения ФЦН Тюмени Татьяна Чирятьева и другие.

1 /10

В завершение образовательного курса состоялось торжественное вручение сертификатов участникам. Профессор Альберт Суфианов поблагодарил зарубежных экспертов за участие и выразил надежду на то, что врачи, прошедшие обучение, будут на практике применять полученные знания.

Слова благодарности произнесли и сами участники курса. Все они отметили высокий уровень проведения образовательного курса и поблагодарили организаторов за предоставленную возможность обучаться у лучших специалистов в мире.

Организаторами курса выступили РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области" и кафедра нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.