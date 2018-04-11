Школьные лесничества Тюменской области осваивают ландшафтный дизайн

В Тюменском лесотехническом техникуме для городских школьных лесничеств провели семинар по ландшафтному дизайну. Организаторами выступил ТООО Центр "Свобода" в лице директора Веры Пахомчик. Это мероприятие стало возможным благодаря поддержке Фонда президентских грантов и муниципального гранта. Во встрече участвовали лесничества тюменских школ №№ 9, 13, 45, 52 и руководители школьных лесничеств из сел Омутинское, Мальковское, Чикча, Кунчур и Горьковки.

Семинара стал новым витком развития программы работы со школьными лесничествами, с которыми Центр "Свобода" занимается с 2008 года.

Этот проект особенно актуален для городских детей, которые наиболее "оторваны" от природы. Опрос школьников города показал, что они практически не знают профессии, связанные с лесом, и в частности, профессию ландшафтного дизайнера. Директора и педагоги школ отметили, что им не хватает знаний, квалифицированной помощи и финансов для создания качественного, красивого ландшафтного дизайна пришкольного участка, который является визитной карточкой каждой школы.

Теоретическую часть семинара провела преподаватель лесотехникума Наталья Поминова. Лекция "Создание ландшафтного дизайна пришкольного участка" с наглядной презентацией вызвала у школьников неподдельный интерес.

На практику ребята отправились в оранжерею лесотехникума, после школьникам провели мастер-класс по созданию макета альпийской горки. На нем объяснили алгоритм создания горок, рокариев и альпинариев, рассказали о распространенных ошибках при закладке ландшафтных объектов и показали, как делать не надо.

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Творческая часть предполагала создание эскизов и макетирование. Для начала ребятам предложили повторить на бумаге одну из форм альпийских горок и расположить на них разнообразную декоративную растительность. Когда эскизы были готовы, можно было приступить к созданию макета. Для этого каждой группе были выданы естественные природные материалы: камни, песок, грунт, ветки хвойных деревьев, искусственные цветы. О технике и нюансах работы ребятам рассказали преподаватели лесотехникума – Ольга Бедарева и Анны Какабадзе. По окончании работ ребятам предложили рассказать о задумке проектов. Работы участников оказались очень интересными и красивыми.

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Во второй половине дня школьники побывали на экскурсии в КХ "Плодовое", где ребятам рассказали о различных декоративных культурах, и показали их разнообразие. "Там было очень много красивых цветов, деревьев, а также кусты ягод. Все это можно было потрогать, понюхать и даже купить себе домой. День выдался насыщенным и интересным. Отдельное спасибо организаторам мастер-класса: Вере Константиновне, Надежде Николаевне и Елене Борисовне, руководству учебного заведения и всем тем, кто внес свою лепту в этот момент!" - оставил свой отзыв о мероприятии ученик чикчинской школы Родион Зульбухаров.

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В мае-июне школьные лесничества ждет создание ландшафтного эскиза опытного участка совместно с профессиональными ландшафтным дизайнерами и создание альпийской горки.

Помощь в организации семинара оказали директор ГАПОУ ТО "Тюменский лесотехнический техникум" Николай Смолин, замдиректора по научно-методической работе Татьяна Пащенко, преподаватель Елена Московских, а также студенты-волонтеры.

Надежда Тополова, ведущий специалист ТООО Центр "Свобода" (Центра "Живая планета").

Татьяна Назарова, студентка 2 курса Государственного аграрного университета Северного Зауралья, специальность "Садоводство и ландшафтный дизайн", волонтер ТООО Центр "Свобода"