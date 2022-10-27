В Тюмени планируют привлечь заключенных к работе в лесничествах и пошиву формы для лесников

В региональном департаменте лесного комплекса состоялась рабочая встреча с представителями УФСИН России по Тюменской области, темой обсуждения стала организация взаимодействия по вопросам привлечения учреждений уголовно-исправительной системы к выполнению лесохозяйственных мероприятий, приобретения продукции этих учреждений.

Стороны договорились рассмотреть варианты организации мест, потенциально пригодных для размещения участков, функционирующих как исправительные центры.

"Привлечение осужденных планируется на территории Тобольского, Вагайского и Уватского лесничеств для выполнения агротехнического ухода за лесными культурами, ухода за молодняками", - отметили в деплеса.

Помимо этого, деплеса планирует заказать у тюменских предприятий УФСИН изготовление обмундирования для работников ГБУ ТО "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов"