В Викуловском районе приобрели новую машину для борьбы с лесными пожарами

Для филиала Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов в Викуловском районе закупили новую пожарную машину на базе ГАЗ-66. Технику будут использовать для тушения пожаров, в профилактических отжигах и для наземного мониторинга лесов в пожароопасный сезон.

Как сообщил директор филиала Владимир Пленкин, вместимость машины составляет пять человек. Она оборудована ранцевыми огнетушителями и мотопомпой с водой на полторы тонны.

"В нашем парке есть подобная техника, но уже устаревшая. Новая машина поможет быстрее и качественнее реагировать на возгорания в лесах", - прокомментировал Владимир Пленкин.

Обновление техники проводят в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Всего с начала года Тюменская область получила 53 единицы техники из 87 запланированных: это снегоболотоходы, пожарные автоцистерны, трактора, автобус и автомобили УАЗ и "Егерь", пишет ИА "Тюменская линия".