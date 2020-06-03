В Юргинском районе лесников осудили за незаконную рубку берез

Омутинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших лесников юргинского филиала "Тюменской авиабазы". Их признали виновными в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

Летом 2018 года лесники незаконно пилили лес в Юргинском участковом лесничестве. В ходе очередной рубки их увидели грибники и сообщили в полицию. Лесников застали на месте преступления, ими было спилено 44 березы. Размер ущерба составил 191 тыс. рублей.

Проведенная по делу дендрологическая экспертиза определила сходство пней с места рубки с образцами древесины, хранившейся около дома родных одного из лесников.

Суд назначил подсудимым по 3 года лишения свободы условно и на год лишил специального права заниматься лесозаготовительной и лесоперерабатывающей деятельностью.