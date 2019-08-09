Участников Межрегионального экофестиваля "Живая Планета" обеспечат полезной молочной продукцией

Источник фото: planet-eco.ru/

Компания "Золотые луга" вновь выступит партнером XII Межрегионального экологического фестиваля "Живая Планета", который состоится в Тюмени с 11 по 16 августа. В рамках поддержки мероприятия предприятие предоставит для участников полезную молочную продукцию из ассортимента ТМ "Золотые Луга".

АО "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири, на протяжении многих лет проводит активную социально ориентированную политику. Компания участвует в городских, региональных и федеральных мероприятиях, оказывает поддержку, предоставляет продукцию, выделяет призы. Среди основных направлений – спорт, здоровый образ жизни, правильное питание, развитие творчества и, в том числе, экологическое воспитание подрастающего поколения.

Так, "Золотые луга" уже не первый год поддерживает экофестиваль "Живая планета". В этом году будет выделено 9 кг сыра, 10 кг сливочного масла и 30 упаковок стерилизованного молока для здорового питания юных лесничих.

Фестиваль "Живая Планета" станет ключевой точкой в программе обучения школьных лесничеств. Ребята поделятся своими знаниями, опытом, откроют свои способности, познакомятся с ребятами из других регионов. Всего в фестивале планируется участие 180 человек – это представители школьных лесничеств Тюменской области, ХМАО-Югры, Республики КОМИ, Республики Алтай, Ярославской, Свердловской, Иркутской, Челябинской областей, Алтайского края. В рамках мероприятия запланированы встречи с интересными людьми – знакомство с новыми профессиями. Главное – дети погружаются в атмосферу творчества, дружбы, что способствует социальной адаптации.

Основная идея фестиваля – формирование экологической культуры детей и подростков, развитие различных видов творчества. Он объединяет разные регионы нашей страны с целью обмена опытом, раскрывая для участников ценность природы и окружающих людей.

Отметим, АО "Золотые луга" уделяет большое внимание вопросам энергосбережения и природосбережения. Так, благодаря внедрению новых технологий за последние годы удалось добиться существенной экономии электроэнергии по потребления газа. Оптимизация производства и бизнес-процессов в обязательном порядке включает решение вопросов по сохранению окружающей среды. Также руководство компании занимает активную гражданскую позицию, участвуя в различных социальных и экологических проектах.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.