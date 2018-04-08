Фото из семейного альбома космонавта станут основой выставки в Заводоуковске

Фотовыставка "Опустела без тебя земля" откроется 12 апреля в Заводоуковском краеведческом музее. Основными экспонатами станут фотографии из семейного альбома космонавта Владимира Комарова.

Снимки из личного архива в музей передал внук дважды Героя Советского союза, полный тезка летчика-космонавта – Владимир Комаров, который приезжал в Заводоуковск на ежегодную краеведческую конференцию "Наше наследие".

Как рассказала хранитель музейных предметов Заводоуковского краеведческого музея Ирина Тельминова, курсант Первой Московской спецшколы ВВС Владимир Комаров в 14 лет был эвакуирован в Заводоуковск в начале Великой Отечественной войны. За период войны школа выпустила более 550 специалистов, большинство из которых приняло участие в войне. Вместе с Владимиром Комаровым здесь обучались будущий космонавт Лев Дёмин, сын знаменитого лётчика Валерия Чкалова Игорь.

Экспозиция знакомит гостей выставки с разными периодами жизни космонавта. "Многие из этих снимков уже появлялись в официальных источниках: на Красной площади перед стартом вместе с космонавтами Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым, после приземления в 1964 году, на примерке скафандра или на встрече с общественностью. Есть также личные фотографии – с сыном, на отдыхе, которые мало кто видел ранее", - рассказывает Ирина Тельминова.

Свой первый космический полет Владимир Комаров совершил 12 октября — 13 октября 1964 года на борту космического корабля "Восход" вместе с космонавтами Константином Феоктистовым и Борисом Егоровым. Это был первый в мире многоместный космический корабль. Впервые в составе экипажа были не только летчик, но также инженер и врач. Впервые в истории экипаж совершал полет без скафандров.

В сентябре 1965 года Владимир Комаров был включен в группу подготовки к полету по программе "Союз". В августе 1966 года было принято решение, что Владимир Комаров будет пилотировать "Союз-1". Этот полет 23 апреля — 24 апреля 1967 года оказался роковым: Владимир Комаров погиб при завершении программы полета, когда во время спуска на Землю не вышел основной парашют спускаемого аппарата, пишет ИА "Тюменская линия".