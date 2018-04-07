Центр паллиативной помощи детям создали в Тюмени

Семь тюменских врачей организовали центр паллиативной помощи тяжелобольным детям - АНО “Помоги жить”. У организации пока нет собственного помещения, но уже имеются дети, которым нужна помощь, пишет "Вслух.ру".

Как рассказала директор организации анестезиолог-реаниматолог Марина Процкая, в течение нескольких лет она и ее коллеги оказывали помощь детям неофициально, на добровольных началах. Теперь пришла пора организоваться и заявить о себе.

Паллиативная помощь - не попытка вылечить больного, а очень важная и нужная поддержка человека и его семьи в период болезни. Она оказывается с момента постановки диагноза и может быть необходима в течение длительного времени. Это не только материальная поддержка в приобретении нужного оборудования и препаратов, но также медицинская, психологическая, социальная помощь.

Основную долю пациентов составляют дети с детским церебральным параличом, которым трудно дышать, есть и даже кашлять самостоятельно.

Между тем, в Тюмени и Тюменской области сегодня проживают около 460 детей с неизлечимыми недугами. У 69 процентов из них - тяжелые неврологические диагнозы, у 10 процентов - тяжелые пороки развития, примерно столько же приходится на онкологию и тяжелые заболевания разных систем организма. Этим детям никогда не выздороветь, болезнь изменила их жизнь и ее качество. Большинство не могут самостоятельно ходить, сидеть, испытывают трудности с дыханием и питанием.

Каждый тюменец может помочь детям, которым уже никогда не стать взрослыми. Реквизиты и подробную информацию можно получить в группе https://vk.com/small.country.