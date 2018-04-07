Редактор The Village из Екатеринбурга рассказал тюменцам о создании СМИ

Шеф-редактор издания The Village из Екатеринбурга Алесей Шахов встретился с с участниками направления журналистика фестиваля "Студенческая весна" и раскрыл им секреты создания Интернет-СМИ, пишет "Мой портал".

"Думай о том, чего нет в твоём городе. Это один из главных аспектов, который должен быть реализован в вашем СМИ. Имея отличительные особенности, собственную аудиторию и круг тем, которые нужно раскрыть, издание станет запоминаемым и самобытным", - сказал он слушателям в "Медиаполисе".

Создать свой манифест и сетку публикаций для того, чтобы выпускать материалы вовремя – второй принцип успешного издания. Продуманный стиль проекта, необычные форматы и фишки также нужно проработать перед созданием проекта.

"Например, It's My City. Екатеринбург превратили Екб в город любителей велодорожек", – рассказал Алексей.

Эти и другие лекции спикеров и экспертов фестиваля можно найти в группе https://vk.com/studvesna_72.