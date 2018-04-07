В Тюменском районе открыли астрономический сезон

Обсерватория, расположенная в селе Червишево Тюменского района, подготовила к грядущему астрономическому сезону новую программу. Теперь даже в ненастье посетители объекта смогут увидеть текущее положение планет на экране, сообщили в пресс-службе губернатора.

"В этом году экскурсии на башне будут интереснее и познавательней. Получится своеобразный урок введения в астрономию, и длиться он будет 45 минут. Может показаться смешным, но до сих пор у нас появляются люди, чаще всего молодые, которые считают, что Солнце вращается вокруг Земли и приходится их в этом разубеждать", - рассказал создатель обсерватории, депутат думы Тюменского района Владимир Куракин

По словам организаторов тура этот год будет богат на астрономические события.

Летом можно будет увидеть три затмения, одно солнечное, два лунных. Также будет великое противостояние Марса, это когда планета находится ближе к Земле и можно более детально рассматривать ее поверхность.