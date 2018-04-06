В Тюмени презентовали книгу к 300-летию российской полиции

Презентация книги "На страже родного города", приуроченной к 300-летию российской полиции и 10-летию со дня образования УМВД России по г. Тюмени, состоялась в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева.

На мероприятии собрались работники сферы поддержания правопорядка и общественники. Открыл презентацию начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин, представивший общему вниманию издание о полицейском ведомстве.

В своем выступлении Петр Вагин рассказал об истории создания городского УМВД, динамике по снижению преступности за 10 лет, начиная с 2008 года, о современных подразделениях, не забыв при этом отметить каждый из восьми созданных отделов полиции. Современная история представлена здесь в персоналиях, конкретных событиях и фактах.

Экземпляры недавно изданной книги подарили легендам тюменской полиции, среди которых бывший начальник ТЮИ МВД РФ, генерал-майор милиции в отставке Александр Числов, бывший заместитель начальника ГУВД по городу Тюмени Николай Моисеев, директор музея УМВД по Тюменской области, ветеран МВД РФ Виктор Рычков, председатель Совета ветеранов по г. Тюмени, подполковник милиции в отставке Валерий Пелевин.

Председатель Общественного совета при ведомстве, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин подчеркнул важность постоянного взаимодействия полиции и общества.

"Благополучие и правопорядок – это общая цель, к которой стремятся полиция и жители. Общественный контроль позволяет получать обратную связь от граждан, налаживать взаимодействие с органами власти, обеспечивать открытость ведомств. Совместными усилиями с городской полицией, общественниками и просто неравнодушными тюменцами мы будем стремиться сделать жизнь в Тюмени еще более комфортной и безопасной", – отметил Александр Пересторонин.

Приглашенный на презентацию советник губернатора Тюменской области по специальным проектам в сфере СМИ и информации Александр Новопашин отметил, что город может спать спокойно, когда на страже правопорядка стоит такой коллектив полиции. Отельный экземпляр редактор издания Петр Вагин вручил директору библиотеки Ольге Адамович. Теперь все желающие могут познакомиться с историей и современностью ведомства, посетив областную библиотеку.