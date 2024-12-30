Пожарные, МЧС и полиция в Тюменской области переведены на усиленный режим работы

10:37 30 декабря 2024
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Сотрудники отделов внутренних дел с 29 декабря перешли на усиленный режим работы. Места проведения массовых мероприятий обследуются специалистами кинологических служб и инженерно-саперных подразделений. Работники МЧС России по Тюменской области провели противопожарные инструктажи для работников объектов, которые будут задействованы в новогодние праздники, сообщил начальник управления МВД России по Тюменской области Александр Смирнов.

В местах массового пребывания детей в новогодние каникулы особое внимание специалисты уделяют состоянию систем противопожарной защиты, путей эвакуации, средств пожаротушения. Пожарные и спасатели также с 29 декабря по 9 января перешли на усиленный режим работы.

Всего в новогодние и рождественские дни в Тюменской области пройдут более 100 мероприятий с участием жителей и гостей региона, - сообщает Тюменская линия.

 

Теги: МЧС , пожарные , полиция
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