Пожарные, МЧС и полиция в Тюменской области переведены на усиленный режим работы

Сотрудники отделов внутренних дел с 29 декабря перешли на усиленный режим работы. Места проведения массовых мероприятий обследуются специалистами кинологических служб и инженерно-саперных подразделений. Работники МЧС России по Тюменской области провели противопожарные инструктажи для работников объектов, которые будут задействованы в новогодние праздники, сообщил начальник управления МВД России по Тюменской области Александр Смирнов.
В местах массового пребывания детей в новогодние каникулы особое внимание специалисты уделяют состоянию систем противопожарной защиты, путей эвакуации, средств пожаротушения. Пожарные и спасатели также с 29 декабря по 9 января перешли на усиленный режим работы.
Всего в новогодние и рождественские дни в Тюменской области пройдут более 100 мероприятий с участием жителей и гостей региона, - сообщает Тюменская линия.
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