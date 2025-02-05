Полиции Тобольска пришлось разблокировать дверь в камеру изолятора после того, как в ней закрылись 5 этапированных из Тюмени

В ночь на 4 февраля пятеро этапированных из Тюмени в тобольский изолятор временного содержания подозреваемых и обвиняемых граждан заблокировали дверь своей камеры и отказывались впускать сотрудников полиции. Чтобы попасть внутрь, им пришлось применять силу и спецсредства. По факту происшествия проводится проверка, сообщили в пресс-службе облполиции.

Прорвавшись в камеру, силовики обнаружили у одного из граждан резанные раны на левом предплечье и до приезда медиков оказали ему необходимую первую помощь. После этого мужчину доставили в медучреждение, где ему оказали помощь без госпитализации.

Обстоятельства произошедшего выясняются.