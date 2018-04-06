Посетителям тюменских торговых центров предложат проверить здоровье

Завтра, 7 апреля, в торговых центрах Тюмени пройдут мероприятия, направленные на привлечение внимания горожан к своему здоровью и профилактику неинфекционных заболеваний. Они пройдут в рамках Всемирного дня здоровья.

Центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины совместно с медицинскими работниками городских поликлиник №12 и №17 развернет "палатку здоровья" на первом этаже в ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева). С 11.00 до 15.00 все желающие смогут бесплатно проверить состояние своего здоровья и пройти обследование на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Посетители торгового центра смогут измерить артериальное давление, узнать экспресс-методом свой уровень сахара и холестерина крови (исследование выполняется натощак), с помощью специальных весов определить состав тела (вес, индекс массы тела, водо-жировой баланс, костно-мышечная масса, метаболический возраст), а также проверить насколько "загазованы" их легкие. На основании этих данных тюменцы получат рекомендации и индивидуальную программу формирования здорового образа жизни от врача-терапевта, а в случае выявления изменений со стороны работы сердца тут же на месте с целью уточнения диагноза пациенту будет проведено ЭКГ-мониторирование.

В акции также принимают участие ТРЦ "Па-на-ма", "Вояж", "Магеллан", "Фаворит", "Сити Молл", "Окей" (на ул. Широтной, 199), "Кристалл", "Магнит" (Одесская, 31), где будут работать врачи центров профилактики поликлиник города Тюмени – они проверят посетителей на наличие факторов риска развития неинфекционных заболеваний.