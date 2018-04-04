В Тюменской области приготовили технику к паводку

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

По прогнозам на основе метеорологических данных, в этом году уровни воды в реках Иртыш, Тобол, Тура, Пышма, Исеть и Тавда не превысят показатели 2017 года. В реке Ишим подъем воды предполагается в пределах многолетних уровней, в районе города Ишима это значение составит от 700 до 940 см. Вскрытие рек ожидается до конца апреля. Об этом рассказал начальник главного управления МЧС по Тюменской области Юрий Алехин на рабочем совещании губернатора и глав районов и городов по подготовке к весеннему паводку.

"Для выполнения комплекса превентивных мероприятий сформирована группировка сил и средств общей численностью свыше 9,5 тысяч человек, 2 тысячи единиц техники: автомобильной, специальной и инженерной, 200 плавсредств, в том числе два судна на воздушной подушке, авиатехника", — отметил Юрий Алехин.

Как сообщила заместитель губернатора Лариса Теплоухова, в Тюменской области обследуют гидротехнические сооружения. Уже завершены проверки в Тюмени — повреждений не выявлено.

Главы Ишима, Ишимского, Абатского и Викуловского районов сообщили, что на территориях в соответствии с планом ведется строительство, ремонт, укрепление, наращивание защитных дамб.

Владимир Якушев отметил, что все работы должны быть завершены к 10 апреля, помочь справиться с задачей должно Главное управление строительства.