В Тюменской области на предпаводковые мероприятия потратят 265 млн рублей

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С 29 марта по 27 апреля в регионе пройдут предпаводковые обследования 48 гидротехнических сооружений и дополнительных защитных сооружений, которые обустроили во время паводка 2017 года. Обследования пройдут в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, а также в Абатском, Вагайском, Нижнетавдинском, Казанском, Тюменском, Исетском, Ярковском и Ялуторовском районах.

В Ишиме и Ишимском районе в ходе обследований определили участки рек, где в первую очередь необходимо увеличить пропускную способность. Прошлой весной были расчищены от кустарников, мусора и наносов 19 км русел рек Карасуль и Мергенька. Также был построен двухкилометровый водоотводной канал от озера Сухого для сброса части стока весеннего половодья реки Мергенька в реку Ишим в обход города. Работы по расчистке русел рек Карасуль и Мергенька продолжаются и в 2018 году. За счет средств федерального бюджета предстоит очистить еще 14 км.

В Ялуторовском и Тобольском районах, а также в городе Ишим были отремонтированы три дамбы, в Омутинском и Абатском районах — две плотины. Сейчас специалисты взялись за восстановление дамбы "Сады "Керамик", которая защищает от затопления юго-восточную часть Ишима. Полностью работы завершат в 2019 году.

Запланированы работы по реконструкции противопаводковой дамбы на реке Исеть в селе Исетском, по ремонту десяти гидротехнических сооружений в Омутинском и Ишимском районах, а также дамбы на реке Иртыш в селе Осинник Уватского района. Разрабатывается проектная документация на реконструкцию противопаводковых дамб на реках Ишим в Абатском районе, Тура в Тюмени, Тобол в Ялуторовске и в селе Памятном Ялуторовского района, Ук и Бегила в Заводоуковске, на капитальный ремонт круговой дамбы на реке Иртыш в селе Уват.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, на выполнение предпаводковых мероприятий направлено 265 млн рублей.