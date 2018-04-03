В Тюменской области снизилось число болеющих ОРВИ

На минувшей неделе в Тюменской области ОРВИ и гриппом заболело 14 205 человек — это ниже эпидемического порога и меньше по сравнению с предыдущей неделей на 2 тысячи человек.
В областном центре с этими заболеваниями в медучреждения обратились 9 693 человека (на предыдущей неделе более 10 тысяч человек).
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, 68% из заболевших — это дети. На прошедшей неделе школы и классы в связи с заболеваемостью ОРВИ на карантин не закрывались.
По результатам вирусологического мониторинга обнаружено 6 положительных находок гриппа В.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru