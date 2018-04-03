В Тюменской области снизилось число болеющих ОРВИ

16:52 03 апреля 2018
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На минувшей неделе в Тюменской области ОРВИ и гриппом заболело 14 205 человек — это ниже эпидемического порога и меньше по сравнению с предыдущей неделей на 2 тысячи человек.

В областном центре с этими заболеваниями в медучреждения обратились 9 693 человека (на предыдущей неделе более 10 тысяч человек).

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, 68% из заболевших — это дети. На прошедшей неделе школы и классы в связи с заболеваемостью ОРВИ на карантин не закрывались.

По результатам вирусологического мониторинга обнаружено 6 положительных находок гриппа В.

Теги: грипп , ОРВИ
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