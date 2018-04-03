В Тюмени проходит международная олимпиада по нейрохирургии

Международная олимпиада по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области стартовала сегодня, 3 апреля, на базе Федерального центра нейрохирургии. В течение двух дней 45 студентов медицинских вузов из разных городов и стран поборются за возможность поступить на бесплатное обучение на кафедру нейрохирургии МГМУ имени Сеченова.

Приветстсвуя участников олимпиады, главный врач ФЦН Тюмени, профессор Альберт Суфианов отметил:

"Вы – будущее медицины, вы замените нас. Нейрохирургия – это тяжелый труд, только самые мотивированные и хорошо обученные специалисты смогут закрепиться в ней. Очевидно, подготовку необходимо начинать не на уровне аспирантов и ординаторов, а со студентов. Именно поэтому возникла идея организовать такую олимпиаду. Мы хотим привлечь поток талантливой молодежи в нашу нелегкую специальность. К счастью, идею поддержали и наши коллеги, и правительство Тюменской области в лице губернатора Владимира Якушева, который лично выступает за развитие высокотехнологичной медицины и образования кадров".

Главврач ФЦН подчеркнул, что среди присутствующих не будет побежденных, ведь само участие в олимпиаде дает возможность обучиться основам нейрохирургии у высококлассных специалистов. Он рассказал об истории создания Федерального центра нейрохирургии, его возможностях и принципах организации работы.

"Уровень врачей, которые будут вас обучать, – ключевой фактор для вашей будущей карьеры и здоровья ваших пациентов. Наш центр является монопрофильным, он заточен на высокотехнологичную нейрохирургическую помощь. С 2016 года на базе ФЦН действует кафедра нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, это открыло новые возможности для обучения специалистов. Помимо профессиональных медицинских навыков сегодня врачам, чтобы развиваться, необходимо хорошо знать английский язык. Планка требований высока. Это отражено и в заданиях олимпиады", - сказал Альберт Акрамович.

Заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии Первого МГМУ им. Сеченова Сергей Дыдыкин выступает сопредседателем олимпиады. Он поддержал слова руководителя ФЦН и добавил, что российские студенты по сравнению с зарубежными сегодня имеют преимущества в подготовке, ведь, например, европейская и американская системы медицинского образования предусматривают подготовку только после получения диплома.

"Вы еще студенты, а не врачи, но уже приступили к отработке профессиональных навыков. Вы имеете запас по сравнению со своими коллегами, у вас все впереди", - произнес он.

Видеообращение участникам олимпиады отправил один из ведущих нейрохирургов, профессор Луис Борба из Бразилии. Он убежден, что уже в скором будущем российская нейрохирургия выйдет на передовую позицию в мире.

"Я имел возможность побывать в ФЦН Тюмени уже четыре раза и видел прогресс российской нейрохирургии. Качество оснащения и качества людей, которые там работают, приведут к успеху. В вас должна быть страсть, чтобы заниматься нейрохирургией. И я чувствую ее в профессоре Суфианове, который много работает, много путешествует, чтобы обучаться, а затем обучать своих последователей. Уверен, что в этом центре вы получите знания мирового уровня", - отметил известный бразильский нейрохирург.

Сегодня участников ожидает теоретическая часть олимпиады, которая включает проверку знаний по анатомии, основам нейрохирургии, английскому языку. Двадцать сильнейших студентов пройдут в следующий уровень – практический, который будет состоять из нескольких этапов.

Не прошедшие отбор студенты слушателями курса лекций от ведущих российских и зарубежных нейрохирургов – Альберта Суфианова, Сергея Дыдыкина (Сеченовский университет), Луиса Борбы (Бразилия), Катсуми Такизавы (Япония).

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В олимпиаде будут три победителя. Они получат сертификаты на бесплатное обучение на кафедре нейрохирургии МГМУ им. И.М.Сеченова.

"Остальные участники смогут поступить на кафедру на общих основаниях. Олимпиада в перспективе станет традиционной. Ее цель – выявление талантливых студентов, которые, пройдя обучение на кафедре, станут высококлассными специалистами", – добавил заместитель главного врача по перспективному развитию ФЦН Тюмени, профессор Андрей Машкин.

Врач-нейрохирург, ассистент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Ижевской государственной медицинской академии Дмитрий Хатомкин сопровождает на олимпиаде группу студентов. В 2013 году он сам проходил обучение в стенах ФЦН Тюмени и имел возможность оценить работу учреждения.

"Думаю, что наша команда выступит достойно. Трудности могут возникнуть только на практике, потому что у нас не такая развитая база для подготовки студентов, как в Федеральном центре нейрохирургии, но в целом мы хорошо подготовились", - прокомментировал он.

Студент шестого курса медицинского университета имени академика И.П. Павлова Амрах Макиранов также высоко оценивает свои шансы на победу:

"Я накопил некоторый опыт во время дежурств в больнице, верю в свои силы и мечтаю учиться у таких людей, как профессор Альберт Суфианов. О Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени много слышал, поэтому, когда увидел объявление о наборе на олимпиаду, не раздумывая, подал заявку".

География участников олимпиады широка: Астрахань, Архангельск, Бишкек, Гродно, Донецк, Екатеринбург, Ижевск, Краснодар, Москва, Назрань, Нижний Новгород, Пермь, Рязань, Самара, Самарканд, Санкт-Петербург, Симферополь, Смоленск, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Чебоксары, Челябинск.

Организаторами олимпиады выступают: Правительство Тюменской области, Кафедра нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), World Academy of Neurological Surgery, РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области", Neurosurgical TV.