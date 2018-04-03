Музей семьи Николая II в Тобольске готовится принять первых посетителей

В Тобольске музей семьи императора Николая II в мемориальном здании Губернаторского дома будет доступен для посещений с 28 апреля.

Перед грядущим открытием со специалистами Тобольского музея-заповедника в здании поработали кураторы из Москвы – эксперты фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". С ними они обсудили расстановку витрин и размещение уникальных экспонатов.

Новый объект музейного показа, расположенный в Губернском доме, исторически связан с пребыванием в ссылке императорской семьи Николая II с августа 1917 года по апрель 1918-го. Во время подготовки объекта к музеефикации была проделана большая работа по реставрации, ремонту здания и благоустройству прилегающей территории. Гости музея смогут увидеть лестницы, печи и элементы паркета, относящиеся ко времени пребывания Романовых в Тобольске.

На протяжении многих лет собирался и реставрировался уникальный предметный ряд, включающий в себя как вещи, принадлежавшие царственным особам, так и произведенные поставщиками императорского двора: плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, подаренный цесаревичем Тобольскому музею штандарт, под которым он путешествовал по рекам Сибири от Пирея до Владивостока, семейный фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске и множество других предметов.

Фото: пресс-служба Тобольского музея заповедника