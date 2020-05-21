У Поклонного креста на территории Ильинского монастыря в Тюмени почтили память Николая II

В Тюмени почтили память последнего русского Императора Николая II. В честь Дня рождения Царя-страстотерпца совершили молебен и возложили цветы к Поклонному кресту на территории Богородице-Рождественского Ильинского монастыря. К памятнику также привезли землю из Ливадии (Крым), а также флаг, с которым было совершено паломничество по любимым местам семьи Романовых, сообщает пресс-служба Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орёл".

Место выбрано не случайно: именно отсюда начался путь Царской семьи на Уральскую Голгофу. Мероприятие провели узким кругом, исходя из необходимых противоэпидемиологических мер. Участие приняли: руководитель Тюменского регионального отделения "Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл" Игорь Ракша, руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев, представители Собора многодетных семей Тюменской области – семья Кириченко.

Коллективная молитва у Поклонного креста проходила с развернутым флагом Общества "Двуглавый Орёл". С этим флагом супруги Кириченко в декабре 2019 года проехали по благословению батюшки Большим Императорским маршрутом: от Церкви Петра и Павла в Свято-Троицком монастыре в Тюмени до Тобольска, затем до Свято-Никольского храма в Екатеринбурге, самолетом до Санкт-Петербурга, где посетили все главные храмы, включая Князь-Владимирский собор и Петропавловскую крепость, которая является Императорской усыпальницей Дома Романовых.

Далее путь лежал в Крым. Андрей и Елена Кириченко проехали туда через Москву на первом в истории Новой России поезде из Санкт-Петербурга в Севастополь. Там посетили многие храмы, прошли по Царской Солнечной тропе в Ливадии, завершив путешествие в Соборе Святителя Николая Чудотворца в Евпатории, одном из самых любимых храмов Николая II.

В каждом храме зажигали свечи, а из Свято-Никольского собора в Крыму свечу привезли в Тюмень, возложив ее к постаменту будущего памятника Святой многодетной семье.

Во время торжественного приезда поезда из Петербурга в Севастополь 25 декабря 2019 года свой автограф на флаге "Двуглавого Орла" оставил глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Его можно разглядеть в верхнем правом углу. Представители Общества развития русского исторического просвещения надеются, что губернатор Тюменской области Александр Моор также оставит подпись на этом флаге. После флаг поместят в раму и будут хранить как реликвию в офисе Тобольского отделения Общества "Двуглавый Орёл" — в городе, откуда Император начал свой путь на Голгофу. Также в Крым была доставлена земля из Тобольска, а землю из Ливадии доставили в Тюмень к Поклонному кресту, к месту будущего памятника.