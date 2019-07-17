Паломники из Тюмени отправились на Царский Крестный ход в Екатеринбург вместе с "Двуглавым Орлом"

Фото: Общество "Двуглавый Орел"

Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" и Всемирный Русский Народный Собор сформировали паломническую группу в Тюмени для участия в Царском Крестном ходе, который состоится в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге, сообщает tsargrad.tv.

Сегодня, 16 июля, автобусы с паломниками отправились в Екатеринбург. Председатель регионального отделения Общества "Двуглавый Орел" Игорь Ракша отметил, что Крестный ход проходит в даты убийства Царской семьи, произошедшего более 100 лет назад. Он подчеркнул, что трагедия стала актом уничтожения Православия и начала геноцида русского народа.

"С каждым годом все больше людей принимают участие в Царском Крестном ходе. Это еще раз убедительно доказывает, что Россия постепенно очищается, что русский народ горит желанием восстановить утраченные ценности, которые всегда ассоциировались с величественным могуществом Российской Империи. В прошлом году мы тоже принимали участие в Крестном ходе. Тогда особенно запомнилось огромное количество участников, которые организованно шли в едином порыве во имя возрождения и спасения Руси. Когда мы все проходили по мосту, он начал раскачиваться в такт молитвам паломников. "Двуглавый Орел" организовал в этом году три автобуса паломников, и мы все вместе отправляемся в Екатеринбург, чтобы принять участие в этом значимом событии", - подчеркнул Ракша.

В Царском Крестном ходе принимают участие взрослые, молодежь и дети старше 10 лет вместе с родителями. Маршрут Крестного хода достаточно продолжительный - около 20 километров, время в пути - около пяти часов.

"Мы уже не первый год ездим с обществом "Двуглавый Орел" в такую поездку. Хотим выразить огромную благодарность за высокий уровень организации паломнического тура, в котором предусмотрены все условия, от питания до одежды. Мы гордимся, что в этом году нас снова пригласили в этот тур и что у тюменцев есть прекрасная возможность стать частью Царского Крестного хода", - поделилась своими мыслями одна из участниц паломнической группы Анна Неустроева.

Еще одна участница паломнической группы отметила, что поездке очень обрадовались дети, и это очень обрадовало ее. Ведь почти каждому родителю хотелось бы, чтобы его дети воспитывались на духовных, православных ценностях, а не на западной пропаганде и исторически чуждых нашей стране ценностях.

Напомним, Царские дни в уральской столице традиционно проходят в годовщину духовного подвига Царственных Страстотерпцев, завершивших свои дни в Екатеринбурге в июле 1918 года.

Главными событиями становятся ночная Божественная литургия при участии Патриарха на площадке перед Храмом-на-Крови, где трагически завершилась жизнь Царской Семьи и верных ее друзей, и Царский Крестный ход до монастыря Царственных Страстотерпцев, на месте которого 101 год назад были уничтожены августейшие останки.