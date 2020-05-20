Тюменцам рассказывают об императорской коллекции Николая II

Фото: пресс-служба ТМПО

В экспозиции Музея Семьи Императора Николая II (Тобольск) вы можете увидеть настоящие произведения искусства – портсигары российских и зарубежных мастеров. Пока посетить музей нет возможности, Тюменское музейно-просветительское объединение рассказывает об экспонатах в своих социальных сетях.

Коллекционирование портсигаров императора началось с родительского подарка. В 1886 году будущему Императору Николаю II исполнилось 18 лет. Ко Дню рождения родители преподнесли ему ценный подарок — серебряный портсигар с гравировкой. Дарственная надпись представляла собой факсимиле — точную копию записки Александра III: "От Папа и Мама. 6 мая 1886 г. Севастополь". Так зародилась уникальная коллекция, которую Николай II собирал многие годы.

Члены семьи и подданные преподносили Императору как богато украшенные портсигары с инкрустацией из драгоценных камней, так и совсем простые по оформлению, лаконичные модели, которыми удобно было пользоваться в повседневной жизни.

Особое место в коллекции занимали портсигары, изготовленные известным ювелиром Карлом Фаберже. Карманные футляры были выполнены в разных стилях: от неоклассического и рококо до стиля модерн. С технической точки зрения новшеством в изделиях от Фаберже были бесшумные невидимые пружины и легко открывающиеся замки. Благодаря разнообразным декоративным и техническим приемам эти портсигары являются примером великолепного мастерства ювелиров дома Фаберже.

Николай Александрович и сам любил дарить портсигары, украшенные императорским орлом или его монограммой, людям, которые оказали услуги лично ему или послужили стране.

В экспозиции Музея Семьи Императора Николая II вы сможете увидеть настоящие произведения искусства – портсигары российских и зарубежных мастеров. Осталось дождаться открытия музея.