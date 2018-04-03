В конце апреля в Тюмени приступят к ремонту дорог

13:00 03 апреля 2018
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По результатам аукционов между департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени и АО "ТОДЭП" заключен муниципальный контракт на выполнение ремонтных работ в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2018 году. В планах отремонтировать 40 участков с  неудовлетворительным состоянием покрытия автомобильных дорог общей протяженностью 17,4 км. Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядчик выйдет на объекты и приступит к работам 23 апреля.

В 2017 году в Тюмени в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" был сделан 51 участок общей протяженностью 29,9 км. Проект рассчитан до 2025 года.

Теги: ремонт дороги
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