В Тюмени призывника оштрафовали на 100 тысяч рублей за уклонение от службы

Жителя поселка Каскара Тюменского района суд оштрафовал на крупную сумму за уклонение от прохождения военной службы.

В ноябре 2017 года молодой человек прошел медицинское освидетельствование и был признан годным к службе с незначительными ограничениями, его рекомендовали в сухопутные войска. В декабре ему необходимо было явиться в военкомат, чтобы потом отправиться к месту прохождения службы. Этого молодой человек не сделал. На телефонные звонки он не отвечал, а потом отключил свой телефон. На него было заведено уголовное дело.

В итоге суд признал 21-летнего молодого человека виновным в уклонении от службы и оштрафовал на 100 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.