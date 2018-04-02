Мероприятия апреля для детей: шоу "Легенда цирка", спектакли, концерты и премьеры мультфильмов

В апреле юные тюменцы смогут посетить космическую сказку, мультимедийное и цирковое шоу, интересные спектакли и премьеры мультфильмов. Информационный проект "Афиша Тюмень" и сайт для родителей "Детки!" подготовили ТОП детских мероприятий апреля, чтобы помочь спланировать досуг правильно.

В театре кукол и молодежном театре "Ангажемент" продолжаются показы детских спектаклей. В апреле юным зрителям представят спектакли "Умная собачка Соня", "Красная шапочка", "Муха-цокотуха" и другие, а Тюменская филармония и ДК "Нефтяник" порадуют мультимедийным шоу и сказкой с оркестром.

Свою программу в апреле представит самое хищное шоу страны "Легенда цирка", в котором можно погрузиться в мир трюков, невероятного мастерства акробатов на "колесе страха", воздушных гимнастов под куполом цирка и на мачте. Кроме того, зрителей ждут аттракционы с очаровательными животными, среди которых обезьяны, павианы, лапундеры, милые пони, грациозные лошади и настоящие охотничьи борзые собаки.

В кинотеатрах "Премьер" и "Атмос синема" состоятся премьеры мультфильмов "Славные пташки" и "Смешарики.Дежавю". Захватывающие и веселые приключения маленького птенца Плои и куропатки-отшельника Гайрона никого не оставят равнодушным, а всех Смешaрикoв рaскидaет вo времени, и Крoшу придётся сoбирaть друзей пo рaзным эпoхaм в кoмпaнии свoегo втoрoгo "Я".

Более подробную информацию о мероприятиях для детей можно найти в группе "Афиша Тюмень | КтоКуда72" при поддержке сайта для родителей "Детки!".