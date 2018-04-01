В тюменской больнице проводят уникальные операции на трахее

Хирурги "Областной клинической больницы № 1" в Тюмени успешно выполняют одни из самых сложных операций в торакальной хирургии - операции по поводу повреждения трахеи (свища). К лечению таких пациентов также подключают специалистов разных медицинских профилей: хирургов, реаниматологов, диагностов.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, за медицинской помощью к тюменским врачам обратилась 80-летняя пациентка из Свердловской области. Ее дочь рассказывает: "Мама не могла ни есть, ни дышать нормально. Врачи нашей больницы подсказали обратиться в Тюмень". Для оперативной оценки состояния пациентки применили возможности телемедицины. После консилиума в режиме онлайн женщину доставили в Тюмень.

Реконструктивную операцию по поводу трахеопищеводного свища выполнил торакальный хирург, заместитель главного врача "ОКБ № 1" по медицинской части Игорь Бродер. Он смог правильно воссоздать стойкие стенки трахеи и пищевода, уделив особое внимание возвратным нервам, чтобы пациентка смогла говорить и глотать. Операция проходила под контролем современного эндоскопического оборудования. Уже на третий день женщина чувствовала себя лучше и смогла нормально пить.

Главный врач больницы Сергей Ярцев прокомментировал, что лечение подобных сложных заболеваний возможно только в многопрофильной клинике, обладающей современным оборудованием. Областная клиническая больница №1 в Тюмени имеет для этого все необходимые ресурсы.