Для слепоглухих тюменцев организуют интерактивные мероприятия

Выездное мероприятие "Зимние забавы" провели 23 марта на базе "Пруд Лесной" для тюменцев с одновременным нарушением зрения и слуха. Они провели день на природе, катались на коньках, лыжах и снегоходах, познакомились с сибирскими хаски.

Для группы тюменцев с ограниченными возможностями здоровья провели экскурсию в собачий питомник, где также устроили фотосессию с хаски. Среди участников выездного мероприятия - Любовь Васильева, четырехкратная паралимпийская чемпионка. На базе отдыха она провела на коньках спортивную тренировку вместе с 76-летним Амиром Милимбаевым. В целом все получили много позитивных эмоций, пишет "Тюменская область сегодня".

Отметим, это уже второе выездное мероприятие для слепоглухих тюменцев в этом году. В феврале они посещали Ялуторовский острог, а следующим запланированным событием станет посещение Знаменского кафедрального собора и прогулка по Александровскому саду в рамках культурного цикла "Православные встречи".