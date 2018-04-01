Для слепоглухих тюменцев организуют интерактивные мероприятия

14:47 01 апреля 2018
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www.setwalls.ru
| Фото: www.setwalls.ru

Выездное мероприятие "Зимние забавы" провели 23 марта на базе "Пруд Лесной" для тюменцев с одновременным нарушением зрения и слуха. Они провели день на природе, катались на коньках, лыжах и снегоходах, познакомились с сибирскими хаски.

Для группы тюменцев с ограниченными возможностями здоровья провели экскурсию в собачий питомник, где также устроили фотосессию с хаски. Среди участников выездного мероприятия - Любовь Васильева, четырехкратная паралимпийская чемпионка. На базе отдыха она провела на коньках спортивную тренировку вместе с 76-летним Амиром Милимбаевым. В целом все получили много позитивных эмоций, пишет "Тюменская область сегодня".

Отметим, это уже второе выездное мероприятие для слепоглухих тюменцев в этом году. В феврале они посещали Ялуторовский острог, а следующим запланированным событием станет посещение Знаменского кафедрального собора и прогулка по Александровскому саду в рамках культурного цикла "Православные встречи".

Теги: досуг , инвалиды , мероприятия , фотосессия
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