Педагоги Тюменского района взаимодействуют с детьми и их родителями

В Тюменском районе педагоги развивают новые форматы работы с детьми и их родителями. Популярность набирают родительские клубы по интересам и школы для молодых родителей.

Так, в Винзилинской школе им. Г.С. Ковальчука по инициативе администрации школы при поддержке местной общественной организации организовали родительский клуб "По интересам". Он представляет собой дискуссионную площадку для диалога по актуальным темам. Встречи родителей проходят в форме бесед, творческих мастерских и деловых игр. Прийти сюда может любой желающий родитель школьника или воспитанника детского сада.

Как отмечают специалисты, неформальные встречи – это возможность узнать что-то новое о развитии ребенка, а также получить ответы на волнующие вопросы и отдохнуть от домашних забот в хорошей компании. Таким образом родители интересно проводят досуг, развивают свои способности, восстанавливают силы, снимают психологическое и эмоциональное напряжение, находят единомышленников.

"Любое мероприятие, проводимое в клубе, построено с учетом интересов и потребностей родителей", – прокомментировала председатель местной общественной организации Тюменского района "Совет родителей" Евгения Цапаева.

В Мальковской средней школе создали "Родительский аудит" – проект, в рамках которого взрослые могут ходить на уроки для знакомства с работой педагога, его требованиями. Для родителей, которые не довольны работой школы, проводят "Званый ужин у директора школы". За чашкой чая родители и руководство учебного заведения обсуждают накопившиеся вопросы.

В Каскаринской школе работает проект "А мы пашем и сеем". Родители вместе с детьми ухаживают за пришкольным участком: распахивают клумбы, высаживают цветы и заботятся о них в течение лета. В Янтыковской школе в рамках проекта "Профессии наших родителей" учащиеся узнают о работе своих домочадцев, тем самым погружаются в различные профессии, пишет "АиФ в Западной Сибири".

