Отель Vostok отметит 45-летний юбилей

Тюменский отель Vostok отметит в этом году 45-летний юбилей. За это время отель прошел путь от советской гостиницы до "трехзвездочного" отеля и стал "визитной карточкой" Тюмени. Отель оказал услугу более чем 1 млн. 800 тыс. гостям города, а посетителями ресторана стали более 2 млн. человек.

С 70-х до 90-х годов гостиничный комплекс был одним из самых посещаемых в городе. Сейчас Отель Vostok — это реконструированный комплекс с элегантным интерьером, из окон которого открывается живописная панорама церкви, парка и фонтана. Расположен в центральной части города вблизи крупнейших выставочных центров, учреждений здравоохранения, образования и культуры.

Современный уровень сервиса подтвержден сертификатом "Три звезды". Отель — обладатель ряда престижных наград: "Лучшая гостиница категории 3* — 2008", "Лучшая гостиница в категории 2-3 звезды — 2010", знаки качества от "Тюменской марки", дипломы "Лучшие товары и услуги Тюменской области".

Отель Vostok — лидер по соотношению качества услуг и цены и надежное место, где Вас всегда рады видеть и в любой момент готовы к Вашему визиту.

Напомним, в отеле Vostok для гостей открыты 375 номеров с видом на Храм Дмитрия Донского, фонтан и парк, а также для удобства гостей и жителей города представлены 5 залов ресторации, 4 зала конференц-центра общей площадью 468 квадратных метров и вместимостью 15-250 человек, тренажёрный зал, охраняемая парковка, автомойка и бесплатный Wi-Fi.