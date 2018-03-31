Художники из разных стран приехали на фестиваль комиксов в Тюмень

Фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen пройдет в открытом скейтпарке SibSub 31 марта – 1апреля. Участие в нем примут эксперты индустрии и художники не из разных городов и стран, при этом доступ на все лекции фестиваля абсолютно бесплатны, пишет "Вслух.ру".

Так, издатель kuš! Дэвид Шилтер расскажет, как зарождалась культура комиксов в Латвии. С лекцией о визуальном сторителлинге выступит Анна Ваиваре, архитектор и иллюстратор из Риги. Как перейти от самодельных зинов к полноценному издательству расскажет Дмитрий Яковлев, издатель "Бумкнига" из Санкт-Петербурга.

С подробным расписанием мастер-классов и лекций на все дни проведения фестиваля можно ознакомиться в его группе "ВКонтакте". https://vk.com/comicartstmn Comic Arts Tyumen – победитель грантового конкурса "Моя идея". Фестиваль проводится любителями и издателями комиксов в Тюмени, в частности, Георгием Елаевым, создателем персонажа "Тюмэн" и Виталием Лазаренко, редактором сборника тюменских комиксов Black Milk.