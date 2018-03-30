В выходные в Тюмени водителей массово проверят на трезвость

Сегодня вечером в одном из микрорайонов областного центра автоинспекторы проведут сплошную проверку водителей на трезвость. В субботу и воскресенье пройдут точечные проверки в отдельных районах Тюмени и рейдовые мероприятия в муниципалитетах региона, куда прибудут наряды полка ДПС ГИБДД.
По данным областной автоинспекции, с начала этого года на дорогах Тюменской области были отстранены от управления транспортом 1800 нетрезвых водителей, из них 245 повторно. Сплошные проверки на трезвость проводятся в районах города, где фиксируется большое число водителей в состоянии опьянения.
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