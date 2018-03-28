Сотрудница тюменской налоговой инспекции обвиняется во взяточничестве

В областном центре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора отдела выездных налоговых проверок ИФНС России по городу Тюмени. Она обвиняется в получении взяток в особо крупном размере.

Как установило следствие, осенью 2014 года она познакомилась с директором коммерческой организации, оказывающей консультационные услуги в области бухгалтерского учета и налогообложения. Среди ее клиентов была фирма, где инспектор на тот момент проводила налоговую проверку. Между директором консультационной фирмы и инспектором сложились приятельские отношения, и последняя за деньги начала предоставлять информацию о том, какие тюменские фирмы занесены в план выездных налоговых проверок, а также сведения из информационных ресурсов налогового органа, которые не могли распространяться свободно. Полученные данные использовались в интересах клиентов, чтобы уменьшить размеры налоговых отчислений.

С января 2015 года по ноябрь 2016-го налоговый инспектор получила взятки на общую сумму в 9,5 миллионов рублей. От нее получали информацию не менее 16 предприятий.

Вскоре о ее деятельности стало известно сотрудникам правоохранительных органов. В результате женщина попалась при получении очередной взятки. Вскоре дело рассмотрит суд.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, уголовное дело в отношении взяткодателя было прекращено. Директор коммерческой организации, которая передавала взятки, активно способствовала расследованию преступления.