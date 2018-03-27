В ФЦН Тюмени отмечают День борьбы с эпилепсией

Сегодня, 26 марта, отмечается День борьбы с эпилепсией, так называемый "Фиолетовый день", когда все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом "эпилепсия". В Федеральном центре нейрохирургии Тюмени этот день отметят конкурсом рисунков среди пациентов детского нейрохирургического отделения на тему "Мы вместе".

Конкурс стартует с 26 марта. Для участия детям предоставят все необходимые материалы. Выставку работ организует общественный совет партийного проекта "Жизнь в ясном сознании", инициатором и куратором которого выступает депутат Тюменской областной думы, главный врач ФЦН Тюмени, профессор Альберт Суфианов. Итоги конкурса подведут в конце года, а победителю отправят специальный приз.

Проект партии "Единая Россия" "Жизнь в ясном сознании", направленный на повышение доступности специализированной помощи больным эпилепсией, стартовал в Тюменской области год назад. За это время проделан огромный пласт работы. Выстроено взаимодействие с успенским детским психоневрологическим домом-интернатом, где из 360 воспитанников более 100 страдают эпилепсией. Врачи ФЦН постоянно наблюдают за детьми, проживающими в доме-интернате, и по возможности направляют их на лечение в центр. Более 30 воспитанников учреждения уже прооперированы. Сейчас в интернате ведется ремонт помещений, в которых расположится ЭПи-кабинет.

В Федеральном центре нейрохирургии организовано проведение длительного ЭЭГ-мониторинга — единственного эффективного способа поставить точный диагноз и назначить правильное лечение пациентам с подозрением на эпилепсию. Лучшее современное оборудование, которым оснащен кабинет, поможет врачам качественно улучшить диагностику, а от этого напрямую зависят шансы на выздоровление.

Оказание помощи больным эпилепсией — одно из постоянно развивающихся направлений в Федеральном центре нейрохирургии. Регулярно сюда поступают на хирургическое лечение пациенты со всей страны, а также из других стран.

В 2017 году одним из них стал двухлетний Артем из подмосковной Балашихи, страдавший от симптоматической эпилепсии вследствие тяжелой черепно-мозговой травмы. Операцию успешно провел главный врач центра Альберт Суфианов. Чтобы устранить приступы, пришлось отключать часть мозга, которая их вызывала. К тому же удалось устранить дефект теменной кости. Все сделали через прокол, без травмирования черепа головы ребенка. Артем быстро пошел на поправку.

Запомнилась специалистам ФЦН и 30-летняя пациентка из Воркуты, которая 12 лет страдала от приступов эпилепсии и нашла свое спасение в Тюмени. Врачи провели уникальную высокотехнологичную операцию, ставшую для женщины последним шансом на выздоровление.

"В нашей стране крайне мало центров, которые занимаются хирургическим лечением эпилепсии. В то же время потребность в таких операциях колоссальная как среди взрослых, так и среди детей. Именно поэтому в последнее время мы начали делать упор на эту область, сейчас интенсивно усиливаемся в плане диагностики, делаем функциональное МРТ, чтобы максимально четко фиксировать, где и какие очаги в мозге за что отвечают, чтобы не повредить их во время операции", — отметил руководитель центра, профессор Альберт Суфианов.

Врач невролог-эпилептолог Федерального центра нейрохирургии Ольга Клименко отметила, что на обследование и лечение в ФЦН отправляют пациентов при фармакорезистентной форме эпилепсии, когда она не поддается лечению противосудорожными препаратами, при симптоматической форме эпилепсии, когда в головном мозге появился или имеется некий субстрат — опухоль, фокальная кортикальная дисплазия, киста. А также при тяжелых катастрофических эпилептических энцефалопатиях у детей, когда помимо судорог нарушается их нервно-психическое развитие.