"Славянский базар" встретил тюменцев песнями, закличками и ярмаркой

В Тюменском технопарке 24 марта распахнул двери пятый фестиваль "Славянский базар", который по традиции проводится в период весеннего равноденствия.

60 мастер-классов от народных умельцев, 40 мероприятий детской программы, десять интерактивных площадок и три фотозоны подготовили для гостей фестиваля в течение двух дней. Программа детской площадки рассчитана на три возраста – до трех лет, от четырех до семи лет, от восьми лет и старше. На площадке "Играй-город" гости фестиваля учились перемещаться на ходулях, разучивали заклички для больших и маленьких. В "Учебной палате" можно было узнать про то, какую одежду носили в Тобольской губернии, где в доме находились предметы силы и бессилия. В "Русском доме" дегустировали иван-чай, учились печь бездрожжевой хлебушек, валять шерстяные игрушки.

Пожалуй, только на "Славянском базаре" можно увидеть столько красивых людей в ярких и нарядных национальных костюмах, которые водят хороводы, плетут корзины, вырезают деревянные игрушки, прядут и поют душевные народные песни. Среди участников праздника немало тех, кто осваивает свое родовое пространство, в рамках фестиваля пройдет круглый стол "Практика жизни в своих родовых поселениях".

По традиции своим размахом порадовала ярмарка. Здесь не только продавали готовую продукцию, но и расписывали кедровые игрушки, глиняные свистульки, рисовали дружеские шаржи, ткали на бёрдышке и рубили мазыкскую игрушку. Мазыками в старину звали странствующих торговцев-коробейников. Незатейливые игрушки рубились топором. Возрождением этого ремесла занимается тобольский мастер Антон Ажермачёв.

На центральной площадке праздника пели песни, водили хороводы и закликали весну. Древние славяне считали, что для того началась весна и прилетели птицы, их надо позвать. В эти дни пекли жаворонков, а дети пели веснянки — обрядовые песни, которые должны были приблизить весну.

Заканчивался первый праздничный день славянской вечоркой. Гусляр из Кирова Виктор Дымов рассказывал детям сказки под гусли собственного изготовления. Девушки и женщины учились прясть и плести кружева. У "очага" можно было послушать про родство древнерусского языка и санскрита.

Организатором праздника выступил "Академия семейного благополучия".

Фото Сергея Елесина

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Марат Ахметов