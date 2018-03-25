В Тюменской области живет много оптимистов

Среди жителей Тюменской области становится больше тех, кто доволен своей жизнью и настроен оптимистически по отношению к будущему. К такому выводу пришли организаторы социологического исследования из ТюмГУ.

Социологи Тюменского государственного университета провели масштабное исследование в рамках проекта "Возможности и ограничения новой индустриализации и противоречия социокультурного пространства: на примере тюменского региона". Они выяснили, что женщины меньше чувствуют себя защищенными, чем мужчинами. Также семейный статус "разведены" или "вдовец\вдова" снижает уровень защищенности, социального оптимизма и общей удовлетворенности в жизни.

Кроме того, оказалось, что наличие детей не оказывает статистически значимого влияния на уровень социального самочувствия, а образование, наоборот, – влияет: чем ниже уровень образования и квалификации человека, тем ниже уровень его социального самочувствия.

По словам заведующей кафедрой общей и экономической социологии ТюмГУ Елены Андриановой, в целом уровень социального самочувствия жителей региона остается высоким, за последние 12 лет он вырос на 7%.

Профессор Владимир Давыденко считает, что такая ситуация складывается благодаря сильной экономике региона и высокому качеству жизни тюменцев. Так, правительство Тюменской области за последние 10 лет сумело конвертировать ресурсы, полученные от сырьевой ренты, в двукратный промышленный индустриальный взлет и намерено успешно повторить этот результат к 2020 году, пишет "Вслух.ру".