Юные тюменцы смогут посмотреть качественные фильмы онлайн

10:23 25 марта 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.ivetta.ua
| Фото: www.ivetta.ua

Онлайн-платформа для просмотров фильмов и мультфильмов будет создана в рамках Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс", который ежегодно проходит в Тюмени. Она объединит качественный контент со всего мира, транслирующий общечеловеческие ценности.

Образы и герои фильмов, которые войдут в каталог, будут пропагандировать такие качества человека, как доброта, жизнерадостность, дружелюбие, щедрость, честность, смелость, юмор и трудолюбие.

Соглашение о создании ресурса подписали руководитель Фонда Святителя Василия Великого Елена Мильская и председатель Фонда развития творчества "Жизнь и Дело" Николай Данн. По словам Елены Мильской, виртуальным кинотеатром смогут пользоваться и дети, и родители, а также педагоги. Помимо самого сайта будет создано мобильное приложение, которое откроет доступ к фильмофонду познавательного кино, пишет "Вслух.ру".

 "Фестиваль проводится в Тюмени ежегодно. Он достаточно популярен среди профессиональных кинематографистов. В его адрес в год отправляется в среднем 2500 заявок из более 100 стран мира. Этим фильмам можно доверять. Среди них не будет боевиков, триллеров, ужасов и легкомысленных комедий. Это будет альтернатива тому негативному тону, которого слишком много в современных фильмах", - прокомментировал Николай Данн.

Теги: дети , кино , сайт , фестиваль
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2018