Юные тюменцы смогут посмотреть качественные фильмы онлайн

Онлайн-платформа для просмотров фильмов и мультфильмов будет создана в рамках Международного фестиваля детского и семейного кино "Ноль плюс", который ежегодно проходит в Тюмени. Она объединит качественный контент со всего мира, транслирующий общечеловеческие ценности.

Образы и герои фильмов, которые войдут в каталог, будут пропагандировать такие качества человека, как доброта, жизнерадостность, дружелюбие, щедрость, честность, смелость, юмор и трудолюбие.



Соглашение о создании ресурса подписали руководитель Фонда Святителя Василия Великого Елена Мильская и председатель Фонда развития творчества "Жизнь и Дело" Николай Данн. По словам Елены Мильской, виртуальным кинотеатром смогут пользоваться и дети, и родители, а также педагоги. Помимо самого сайта будет создано мобильное приложение, которое откроет доступ к фильмофонду познавательного кино, пишет "Вслух.ру".

"Фестиваль проводится в Тюмени ежегодно. Он достаточно популярен среди профессиональных кинематографистов. В его адрес в год отправляется в среднем 2500 заявок из более 100 стран мира. Этим фильмам можно доверять. Среди них не будет боевиков, триллеров, ужасов и легкомысленных комедий. Это будет альтернатива тому негативному тону, которого слишком много в современных фильмах", - прокомментировал Николай Данн.