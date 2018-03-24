Новорожденные тюменцы чаще появляются по пятницам

В Тюменской области мальчиков рождается больше, чем девочек, статистика 2017 года это вновь подтвердила. При этом самым плодотворным днем оказалась пятница, пишет "Тюменская линия".

Средний возраст родивших женщин составил 27-30 лет, а число мамочек моложе 16 лет в 2017 году по сравнению с 2016 годом снизилось с 14 до 5. Кроме того, с 14 до 11 сократилось число женщин, решивших рожать после 45 лет.

По статистике мальчики рождаются чаще, чем девочки. Средний рост новорожденных составил 3,2-3,4 кг. С весом более 5 кг родилось 25 малышей, из них 21 мальчик и 4 девочки. Средний рост новорожденных составил 52 см.

Больше всего детей в 2017 году появилось на свет в Перинатальном центре Тюмени, среди районных учреждений лидировала Областная больница № 11 р.п. Голышманово.