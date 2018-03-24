Вице-президент Паралимпийского комитета России Евсеев поддержал тюменский проект

Программа адаптивного спорта для детей с расстройствами аутистического спектра, разработанная тюменской общественницей Гульнарой Совковой, получил высокую оценку вице-президента Паралимпийского комитета России, профессора Сергея Евсеева.

Автор программы встретилась с ним в Санкт-Петербурге. По итогам этой встречи ее вместе с супругом Антоном пригласили поступать в магистратуру Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.

"Я рассказала о нашем методе работы, Сергей Петрович пригласил поступать в магистратуру, рассказал о разработках 2000 года, которые являются одной из частей нашего метода работы. Мы обсудили способы реабилитации через управляемый стресс, побеседовали о биохимии организма в момент управляемого стресса, о влиянии работы с телом на ментальные способности", - рассказала Гульнара Совкова корреспонденту "Тюменской линии".

Кроме этого, по словам тюменки, Сергей Евсеев пригласил ее печататься с научными статьями в специализированном российском журнале по адаптивной физической культуре, главным редактором которого он и является.

Сергей Евсеев - доктор педагогических наук, профессор, вице-президент Паралимпийского комитета России, президент Всероссийской Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями, заведующий кафедры теории и методики физической культуры Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.