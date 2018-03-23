В Тюмени студенты готовят школьников к Тотальному диктанту

В этом году в Тюмени к Тотальному диктанту готовятся не только на занятиях "Русский по пятницам" в ТюмГУ, но и в других образовательных учреждениях. Старшеклассники школ № 12, 15 и 26 повторяют правила вместе со студентами-филологами.

Четверокурсница Дойна Макарь выиграла грант Федерального агентства по делам молодежи на проведение курсов. Она и еще несколько студентов на добровольных началах помогут старшеклассникам тюменских школ подготовиться к акции, а также расскажут им о различных аспектах студенческой жизни, о поступлении и подаче документов в приемную комиссию.

"Впервые за историю проведения акции в Тюмени сертификат отличника Тотального диктата-2018 включен в список достижений поступающих в ТюмГУ. Одиннадцатиклассники, написавшие диктант без ошибок или с одной пунктуационной ошибкой, смогут получить дополнительные три балла к общей сумме баллов ЕГЭ", — рассказывают в департаменте образования Тюменской области.

Общие курсы "Русский по пятницам" проводятся в ТюмГУ (ул. Ленина, 16, ауд. 300), начало занятий в 18.30.