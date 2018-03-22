Альберт Суфианов: труд социального работника заслуживает особой благодарности

Депутат тюменской областной думы, главный врач Федерального центра нейрохирургии Тюмени Альберт Суфианов вручил почетные грамоты работникам областного геронтологического центра Валентине Долгих и Татьяне Монастыревой.

Эти женщины заслужили к себе уважение благодаря преданности работе, терпению и доброте к людям, нуждающимся в особом внимании и уходе.

Вручение почетных грамот Тюменской областной думы прошло в присутствии коллег и тех, с кем Валентина Александровна и Татьяна Стафеевна проводят много времени – не только на работе, но и личного. Творческую нотку в церемонию награждения внесли воспитанники центра развития творчества детей и юношества "Бригантина".

"Перед тем как вручить награды, я общался с вашими наставниками и еще раз понял, что труд социального работника заслуживает особой благодарности. В системе социальной защиты работают неравнодушные люди, которые воспринимают свою работу как призвание всей жизни. Ведь вы не на словах, а на деле демонстрируете лучшие качества души – бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Порой люди, оставшиеся в этой жизни один на один со своими проблемами, видят спасение только в вас. Хочу пожелать огромного терпения и поддержки", – сказал Альберт Суфианов.

Он также поблагодарил руководство геронтологического центра за инициативу в создании многих направлений досуговой деятельности в учреждении – от кружка математики и журналистики до спортивных увлечений. По его мнению, именно занятость людей пенсионного возраста продлевает им жизнь и улучшает ее качество.

С приветственным словом выступила на мероприятии руководитель Управления социальной защиты населения г.Тюмени и Тюменского района Елена Харламова. "Большая честь, что награды нашим специалистам вручает Альберт Акрамович Суфианов, человек, достигший большого признания и профессиональных высот в своем деле – нейрохирургии. Для многих людей Вы большой авторитет", – отметила Елена Анатольевна.