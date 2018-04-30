В Тюменской области растет количество социально ориентированных НКО

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области в сравнении с общим количеством организаций всех форм собственности выросло с 2013 года в 4,7 раза и составило 17,5%. Об этом сообщили в Тюменской облдуме.

В 2017 году 44 социально ориентированных НКО получили финансовую поддержку на реализацию социально значимых мероприятий. Сумма составила 3% от всех бюджетных средств, выделяемых на предоставление социальных услуг населению, пишет "Вслух.ру".

В рамках областного закона "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" особое внимание уделяется обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных НКО к бюджетным средствам. Правительство Тюменской области содействует разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных организаций.



Кроме того, региональные власти способствуют росту профессиональных компетенций специалистов муниципальных образований по вопросам деятельности некоммерческих организаций. В регионе также запланировано проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций, которые специализируются на оказании социальных услуг.