В облдуме пройдет День Тюменского района

День Тюменского района пройдет в Тюменской областной думе в начале февраля. Мероприятие будет приурочено к 95-летнему юбилею муниципалитета, сообщает "Мегатюмень".

Глава Тюменского района Светлана Иванова представит доклад о социально-экономическом развитии муниципалитета, в информационно-выставочном комплексе откроется выставка "Тюменскому району - 95 лет", состоится презентация краеведческого проекта "Люблю тебя, мой край родной!".

Своими успехами поделятся наиболее крупные организации и предприятия, ведущие активную инвестиционную деятельность. Особое внимание зрителей и гостей праздника достанется в этот день предприятиям и организациям Тюменского района, празднующим юбилейные даты в январе-феврале 2018 года. В год 90-летия в районе были созданы Молодежный центр "Поколение" и Центр физкультурной и спортивной работы Тюменского района. В год 95-летия они отмечают уже свое пятилетие.

Среди тех, кто будет особо отмечен в думе, и Яровская средняя школа – ей 35 лет. Всех юбиляров ждет и концертная программа, подготовленная лучшими творческим коллективами Тюменского района.