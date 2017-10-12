Клуб экспертов Тюменской области: в актуальном – зарплаты депутатов, претензия к полицейским и борьба с экстремизмом

Участники Клуба экспертов Тюменской области в Facebook за прошедшие две недели подняли несколько значимых для жителей города и более масштабных тем. В частности, обсуждался законопроект о зарплате областных парламентариев, нарушение правил парковки сотрудниками полиции и борьба с экстремизмом.

"Мне кажется, настал тот день, когда депутаты тюменской областной Думы оказались близки к народу, как никогда, позволив себе проявить обыкновенные человеческие слабости. Намедни народные избранники рассматривали предложение понизить самим себе зарплату. Но не ради бюджетной выгоды, а чтобы большее число депутатов получили статус оплачиваемых. Взять и переделить. Но предложение не прошло", — поделился новостью с участниками Клуба тюменец Олег Морозов.

С предложением сделать вместо 24 сразу 48 оплачиваемых депутатов в облдуме выступил единоросс Алексей Аносов. Но коллеги по партии его не поддержали. Собеседники отнеслись к этому скорее с юмором, хотя депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша высказал свое категоричное мнение: "На прожиточный минимум перевести всех!", и многие с ним согласились, в том числе сопредседатель регионального штаба ОНФ в Тюменской области Александр Пересторонин.

"Главная задача депутатов – повысить качество жизни тюменцев, а не стремиться к собственному обогащению", — отметил он.

Тюменец Дмитрий Горин обратил внимание Клуба экспертов на проблему парковки на улице Володарского между Первомайской и Водопроводной, в районе школы №25. Рядом находится здание УМВД по Тюменской области. Родители на этом отрезке останавливаются для того, чтобы высадить детей или оставить машину и отвести детей в школу, но протиснуться среди припаркованных автомобилей практически невозможно.

"Паркуются здесь изо дня в день сотрудники полиции. Систематически грубо нарушая закон. И это правоохранители? Как могут требовать они от других соблюдать закон? И вообще: создается устойчивое впечатление, что руководство УМВД не может навести порядок в собственных рядах. Что уж говорить о выполнении своих должностных обязанностей по охране правопорядка", — возмутился он.

Представитель пресс-службы УМВД региона Светлана Новик ответила, что ГИБДД поручено разобраться с ситуацией. Однако спустя неделю после публикации пользователи вновь предоставили на общее обозрение фотодоказательства того, что проблема осталась не решенной.

На состоявшемся в Тюменском индустриальном университете круглом столе, посвященном профилактике экстремизма в молодежной среде, профессор ТюмГУ Александр Ярков отметил, что 21-й век будет веком борьбы с экстремизмом. В обсуждении данной темы также приняли участие представители ТюмГУ и ТИУ, Духовного управления мусульман и Тобольско-Тюменской епархии, общественные деятели, преподаватели и студенты. Поразмышлять на эту тему в Клубе экспертов предложил Вячеслав Девятков, который заявил, что "Бороться нужно не с экстремизмом, а за справедливые экономические и социальные отношения в масштабах всего земного шара".

"Я бы разделил экстремизм на два направления: управляемый, который создается с определенной, чаще политической целью, имеет финансирование. Может опираться на религиозные, классовые либо иные инструменты. Хаотичный же создается отдельными "недовольными" доведеными до крайности, который происходит в следствие психологических срывов, чувством классовой несправедливости, а также крайнее противопоставление себя обществу со всеми вытекающими отсюда", — добавил психолог Артем Фомин.

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