Клуб экспертов Тюменской области: в актуальном – штрафы за курение и назойливые взыскатели

На площадке Клуба экспертов Тюменской области в Фейсбуке за прошедшую неделю обсуждалось несколько тем, волнующих тюменцев. В их числе штраф за курение на балконе и назойливые взыскатели чужих кредитов, беспокоящие по телефону непричастных к займу людей.

Как стало известно, россияне смогут взыскивать за моральный вред от соседей, курящих на балконе. Данное решение было принято при рассмотрении судебных разбирательств двух жителей Новосибирска, которые длились в течение двух лет.

Отмечается, что право гражданина пользоваться жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям.

По мнению модератора Клуба экспертов, сопредседателя регионального штаба ОНФ Александра Пересторонина, вряд ли эта мера окажется эффективной и как-то повлияет на людей. Он также отметил, что в таких местах как, например, аэропорты, необходимо установить специальные кабинки для курения.

Тюменец Олег Арефьев высказался за идею возмещения морального ущерба страдающим от курильщиков соседям. Однако, по его словам, с запретом на курение в кафе законодатели перестарались. "Проще было отмечать кафе, в которых курят, и ограничивать туда вход молодежи, к примеру до 21 года", - считает он.

Участница Клуба Ксения Шик добавила, что курящие на балконах соседи не только доставляют дискомфорт неприятным запахом, но и несут реальную угрозу имуществу и жизни.

"Мне один раз бычок соседа прилетел, когда еще сетки москитные не установила. Хорошо, что вовремя заметила. Но подоконник уже чуть-чуть расплавился от тления сигареты", - рассказала девушка.

Тюменский журналист Сергей Суразаков продолжил тему курения в обсуждении новости о встрече начальника тюменской полиции Петра Вагина с квартальными и участковыми. В комментариях он обратился к жителям города, курящим в общественных местах.

"Хватит травить себя и окружающих! Нерадивых курильщиков будет фиксировать АПК "Безопасный город". Помимо административного штрафа, их ждет рубрика "Доска позора" в газете "Тюменская губерния"", - предупредил Суразаков.

Также на площадке Клуба экспертов Тюменской области бизнесмен Альберт Фахутдинов пожаловался на назойливых взыскателей займов. Неизвестная тюменцу женщина взяла кредит, указав для связи его номер телефона, и теперь от него требуют подтверждений, что он к этому не причастен. "Как Вы считаете насколько проволочны их действия? Как их заткнуть?",- обратился он за советом к участникам клуба.

Альберт Фахутдинов оказался в своей проблеме не одинок и тюменцы, которые уже сталкивались с подобной ситуацией, подсказали ему быстрые способы прекратить звонки от коллекторов.

"Я сам набирал горячую линию банка, просил соединить со службой безопасности, излагал корректно проблему, и мой телефон исключали из прозвона", - рассказал Сергей Русанов.

Вячеслав Пуртов также посоветовал найти способы решения на сайте banki.ru, проверенном на собственном опыте.

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