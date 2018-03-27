Клуб экспертов Тюменской области: в актуальном – провал коммунистов на выборах и отставка Титова

На минувшей неделе самой горячей темой в Клубе экспертов Тюменской области стали выборы президента Российской Федерации. Их результаты позволили участникам сделать несколько выводов.

Первый из них касается несостоятельности коммунистов в регионе. Лишь 8,25% тюменцев отдали свои голоса кандидату от КПРФ Павлу Грудинину, занявшему второе место. При том что общероссийский показатель равен 11,82%.

Один из участников Клуба назвал результат Грудинина в Тюменской области провальным, обвинив в этом лидера местных коммунистов Тамару Казанцеву.

"Тамара Николаевна еще несколько лет назад с целью устранения политических конкурентов и для продвижения своих ставленников разогнала, например, городскую ячейку партии. И вообще красная леди не отличается умением идти на компромиссы, в одностороннем порядке желая ставить везде людей своих, а не лучших. И вот результат", - написал Олег Морозов, добавив, что для всеобщего блага Казанцевой пора покинуть занимаемое место в партии.

Заступился за Казанцеву руководитель фракции КПРФ в Тюменской городской думе Динар Абукин. И это несмотря на то, что ранее Казанцева приложила все усилия для исключения Абукина из КПРФ по обвинению в сотрудничестве с другой "красной" партией — "Коммунистами России".

"Знаю Тамару Николаевну как коммуниста, она очень доверчива, чем откровенно пользуются предатели партии и засланные казачки. Уверен, партия в ближайшее время от таких людей очистится", - заявил он.

По мнению депутата Тюменской городской думы, члена фракции ЛДПР Игоря Ракши, на результат коммунистов повлиял генерал СВР, основатель общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" Леонид Решетников и его своевременный приезд в Тюмень.

"Благодаря неимоверному трудолюбию православного генерала, его искренней любви к Родине, команда "Двуглавого Орла" провела встречи более чем с 1 550 тюменцами. Огромная помощь от здравомыслящих людей, не желающих возвращения кровавого сатанистско-красного террора, послужила основой столь эффективного общения и единения вокруг идеи возвращения к идеалам Великой Православной Руси", - высказался Ракша.

Антон Тихонов на площадке Клуба экспертов заявил о необходимости отправить в отставку уполномоченного при президенте России по правам предпринимателей Бориса Титова, который выступил кандидатом на пост президента от "Партии Роста".

"Если коротко: он баллотировался в президенты против своего начальника (Владимира Путина) с лозунгами по типу "Со мной жить станет лучше" (то есть сейчас, получается, плохо). И при этом продолжает находиться на посту омбудсмена", - пояснил автор поста.

Тюменец также усомнился в политических способностях Титова, обратив внимание на крайне слабые результаты и провальную думскую кампанию "Партии Роста", заявив, что единственный достойный выход для омбудсмена – подать в отставку.

Подводя общие итоги выборов президента России, сопредседатель регионального штаба ОНФ, модератор Клуба экспертов Александр Пересторонин отметил, что голосование прошло в спокойной обстановке и при высокой активности жителей.

"Активность на участках была с самого утра, тюменцы шли голосовать целыми семьями, было много молодежи, пенсионеров. У всех было хорошее настроение. Выборы объединили и сплотили людей", - прокомментировал он.

Помимо выборов, в Клубе обсуждалась тема защиты детей с ВИЧ. Депутаты Тюменской областной думы предложили включить детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, в список лиц, подлежащих обязательному медицинскому освидетельствованию на наличие ВИЧ-инфекции. Также законодатели предлагают обязать ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних проходить лечение. А если родители воспротивятся этому, на защиту интересов ребенка может встать суд.

"Поводом для подобных рассуждений, вероятно, послужила история тюменской ВИЧ-диссидентки. Напомню, тюменка отказалась лечить свою дочь от ВИЧ, ибо не верила в существование болезни. В результате девочка умерла. Более того, дело против женщины тоже было прекращено за примирением сторон, так как муж ВИЧ-инфицированной отказался от претензий. А теперь болен и второй ребенок женщины. Правда, теперь она уже принимает лекарства", - прокомментировал один из участников Клуба.

Предполагается, что законопроект при одобрении на региональном уровне будет передан на рассмотрение в Госдуму.