Александр Пересторонин: Клуб экспертов Тюменской области отражает срез социальных проблем региона

Клуб экспертов Тюменской области в уходящем 2017 году стал площадкой для обсуждения актуальных проблем жителей. Участники поднимали вопросы разных масштабов – от личных до глобальных.

"Клуб экспертов объединил лидеров мнений из абсолютно разных сфер, общая цель которых – сделать жизнь тюменцев комфортнее и качественнее. Кто-то может обратиться со своей личной проблемой и получить совет от специалиста, кто-то поднимает глобальные вопросы, и таким образом мы видим, что действительно волнует жителей. В формате дискуссии мы пытаемся прийти к ясному пониманию ситуации и предложить свои пути решения. Спасибо участникам за их небезразличие к родному городу и региону", - отметил модератор клуба, сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александр Пересторонин.

Сезонные проблемы городской среды составляют целый ряд вопросов, рассмотренных на площадке клуба. Речь шла и об уборке дворовых территорий от снега, и о плохих дорогах в некоторых районах города и его окрестностях, о парковке на газонах, мотоциклистах и даже о тополином пухе.

Пользователи не только делились своими наблюдениями о работе дорожных и коммунальных служб, но и давали советы, куда обратиться, чтобы разрешить ту или иную проблему, а также предлагали предпринять определенные меры, которые, по их мнению, могли бы улучшить ситуацию.

Так, например, обсуждая тему уборки улиц от наледи, которая регулярно всплывает в межсезонье, один из участников призвал местных жителей проявить активность и самим позаботиться о своей безопасности, по крайней мере, в рамках собственного двора.

"В частном секторе что-то никому не скользко, кому скользко, золы подсыплет, или выходит и кайлает лёд, а не посты пишет. А квартиранты видят ниже своего достоинства взять лопату и потратить 5 минут, чтобы было не скользко, пусть даже в помощь дворнику", – отметил Евгений Лепешкин.

В 2017 году также часто на площадке клуба обсуждались проблемы здравоохранения. При этом звучали претензии не только к медикам, но и к пациентам. Забил тревогу пользователь под псевдонимом профессор Пушкарь: весной участились нападения на врачей скорой медицинской помощи, коснулось это и тюменской "матрешки". В связи с этим предлагалось выдавать бригадам табельное оружие или хотя бы ужесточить наказание за причинение вреде здоровью врачу "при исполнении". Внесли свои ценные предложения по преодолению проблемы и эксперты Клуба.

"Полагаю необходимым вместо декриминализации статей УК и амнистий всех мастей радикально ужесточить наказание за нападение на медработников. И без всяких судейских ужимок, реверансов и псевдогуманных приговоров отправлять в трудовые лагеря на длительный срок за посягательство на медперсонал. Равно как и за иное злостное нарушение общественного порядка и преступления против личности", – отметил Илья Глущенко.

Громкий скандал разразился из-за слухов о коррупции в Тюменском государственном медицинском университете. Глава региона Владимир Якушев лично высказал свое недовольство действиями руководства вуза. Затем в университет нагрянула проверка Министерства здравоохранения РФ. Тюменец Евгений Гиль, участник клуба экспертов, считает, что за ситуацией в медицине должны следить активисты ОНФ и правоохранительные органы.

"Пусть убирают врачей из больниц с купленными дипломами. Это прямая обязанность. Они теперь врачами работают. Действующие медики мне рассказывают, как кто сдавал зачеты за деньги. Сейчас работают даже в спецбольницах эти неграмотные. По-русский не умеют разговаривать, страшно и жалко людей", - прокомментировал он.

Также клуб экспертов следил за процессами, происходящими в органах власти. Не раз на странице сообщества обсуждались сомнительные предложения областных парламентариев.

Например, в октябре народные избранники рассматривали предложение понизить самим себе зарплату. Но не ради бюджетной выгоды, а чтобы большее число депутатов получили статус оплачиваемых. С таким предложением в тюменской облдуме выступил единоросс Алексей Аносов. Но коллеги по партии его не поддержали.

В клубе экспертов по этому поводу категорично высказался депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша: "На прожиточный минимум перевести всех!". И многие с ним согласились.

Отметим, за год Клуб экспертов Тюменской области пополнился новыми участниками. Некоторые из них уже активно включились в работу: предлагают к обсуждению темы, делают свои выводы и представляют собственные решения и результаты. В 2018 году работа клуба продолжится. В планах модераторов – проведение не только онлайн-обсуждений, но также оффлайн-встреч с экспертами, представителями власти, бизнеса, общественности.